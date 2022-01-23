أنقرة (زمان التركية) – استنكر رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان، على المغنية التركية الشهيرة، سيزين آكسو.

وكانت المغنية سيزين آكسو أثارت جدلا واسعا بالرأي العام التركي بسبب عبارة ” أرسلوا تحياتي إلى الجاهلين آدم وحواء” التي وردت في أحدث أغنياتها بعنوان ” الحياة شيء رائع”.

سيزين آكسو نالت حظها من هجوم عدد كبير من المحافظين، وتم إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم “الزمي حدودك سيزين آكسو” للإعراب عن استنكارهم للأمر.

أردوغان هاجم أيضا آكسوي، قائلا: “مهمتنا قطع الألسن التي تتطاول على سيدنا آدم”.

أثار تصريح أردوغان استنكار داود أوغلو الذي وعلق عبر سلسلة تغريدات على تويتر.

داود أوغلو قال مخاطبا أردوغان: “سيدي الرئيس صدور عبارة قطع الألسن من منبر الجامع الذي يتوجب عليه الابتعاد عن شتى صور التوترات لن يعزز الاحترام للقيم الدينية بل يضعفها”.

أضف زعيم حزب المستقبل “تعيين الشباب الساخر من الآيات القرآنية سفراء وتشكيل التحالفات السياسية مع من يطبعون الآيات الشيطانية وممارسة السياسة بالارتكاز على الحساسية الدينية يعد استغلالا للدين لأجل المصالح الشخصية. احترام الجميع لآراء ومعتقدات بعضهم البعض هو الضامن للسلام الاجتماعي. لهذا أؤمن أن البيان الذي سيصدر عن السيدة سيزين آكسوي سيريح الضمير المجتمعي وسيمنع استغلال الأمر”.

وكان محامٍ يُدعى ميكائيل يلماز، قدم برفقة مجموعة من الأشخاص، شكوى جنائية ضد أكسو إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، متهماً إياها بـ “إهانة القيم الدينية والاستفزاز”، في حين أن مصطفى أجيكوز، النائب عن حزب العدالة والتنمية اتهم يوم السبت الماضي أكسو بمهاجمة القيم التركية “تحت ستار الفنون والموسيقى”، وقال في تغريدة على تويتر: “لقد سئم شعبنا من أمثالك”.

بينما دافعت مصادر قريبة من المطربة أكسو عن الأغنية التي أذيعت لأول مرة في 2017 وقالوا إنها لم تقصد الإساءة إلى النبي آدم عليه السلام والسيدة حواء، وإنما القصد كان لفت الانتباه إلى قابلية “بني آدم” للخطأ فقط، محذرة المسؤولين من تحويل المطربة إلى هدف للجماهير المحافظة في سبيل أهداف سياسية.