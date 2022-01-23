أنقرة (زمان التركية) – توقع جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “كابيتل إيكونوميكس” العالمية، أن يواصل معدل التضخم في تركيا الارتفاع إلى 45%.

الخميس الماضي قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 14 بالمائة؛ حول هذا القرار قدم أحد خبراء السوق الدولية تقييمات متشائمة.

جيسون توفي، المحلل من كابيتل إيكونوميكس، قال إنه يتوقع استمرار ارتفاع التضخم في تركيا في الأشهر المقبلة، وأن التضخم قد يبقى عند مستوى 40 إلى 45 في المائة لمعظم العام.

مشيرًا إلى أن الانخفاضات الحادة في الليرة التركية تحمل مخاطر استقرار التضخم عند مستويات عالية جدًا، حذر توفي من أن الليرة التركية الضعيفة قد تزيد من بلورة نقاط الضعف في البنوك.

وتابع توفي: “إذا لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الآن، فليس هناك سبب كبير للاعتقاد بأنها سترتفع في الأشهر المقبلة”.

وتوقع توفي أن يكون قرار سعر الفائدة القادم أيضًا هبوطيًا مشيرا إلى أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى مع نهاية العام.

يذكر أن معدل التضخم في تركيا يبلغ حاليًا 36٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، كما فقدت الليرة التركية 44٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

ويهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعارض رفع أسعار الفائدة، إلى زيادة الاستثمارات والصادرات بقروض رخيصة بنموذجه الاقتصادي الجديد، وبالتالي التخلص من الاعتماد على رأس المال الأجنبي.