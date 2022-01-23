أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “WirtschaftsWoche” الألمانية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخشى خسارة الانتخابات الرئاسية، في ظل الوضع الاقتصادي السيء في البلاد.

غطت مجلة الاقتصاد الألمانية WirtschaftsWoche، السياسة الاقتصادية لرئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان بتحليل واسع.

وأوضح المقال أن الدعم لأردوغان يتضاءل بسبب بؤس الشعب التركي، مشيرة إلى أن التضخم يتزايد بسرعة، لكن البنك المركزي يقاوم رفع أسعار الفائدة.

وذكر المقال أن التجار يضطرون إلى تغيير ملصقات الأسعار كل يوم تقريبًا بسبب ارتفاع الأسعار، وأن اللحوم والعديد من المواد الغذائية أصبحت الآن من الكماليات بالنسبة لغالبية الشعب التركي.

وأضاف المقال: “يخشى أردوغان على الأرجح أنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة ستتعطل عجلة الاقتصاد وبالتالي لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو 2023 على أبعد تقدير”.

وأكد المقال على أن أردوغان يختار إدارة البنك المركزي بنفسه، ويطردهم إذا تمردوا على نصيحة سعر الفائدة.

كما نوه المقال على أن الأزمة في تركيا هي نتيجة تسييس المصالح وليس هجوم القوى الخارجية كما يحاول أردوغان إقناع الشعب.

وشدد المقال على أن نظام الودائع المحمي بالعملة الذي أعلنه أردوغان غير فعال، وأن الهدف منه كان زيادة ثقة المواطنين في الليرة، واستبدال العملة الأجنبية والذهب بالليرة، لكن هذا لم ينجح.

وأشار المقال إلى أن آثار الأزمة الاقتصادية في تركيا، تمتد إلى أوروبا، وله تأثير سلبي على أوروبا أيضا.