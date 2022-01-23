أنقرة (زمان التركية) – استقبلت تركيا وفدا من اتحاد الغرف التجارية المصري بقيادة رئيس الاتحاد، إبراهيم العربي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتوجه الوفد المصري إلى تركيا هذا الأسبوع استجابة لدعوة اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وكان في استقباله نائبا وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو ورضا تونا توراجاي.

رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، رفعت حصارجكلي أوغلو، شارك في اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة التجارة التركية.

وخلال اللقاء تم مناقشة التوقعات المتبادلة للطرفين والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، كما أكدا على اسهام المباحثات المتنامية بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين إيجابيا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز رفاهية شعوب الدولتين.

يأتي اللقاء في ظل مساعي تركيا لإصلاح العلاقات السياسية مع مصر.

وشدد نائبا وزير التجارة التركي خلال اللقاء على أهمية تكرار مثل هذه للقاءات بشكل متبادل وأهمية المشاورات السياسية القائمة حاليا بين مصر وتركيا مفيدا أن هذه العملية ستستهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

44 في المئة زيادة في الصادرات

خلال عام 2021 المنصرم ارتفعت الصادرات التركية إلى مصر بنحو 44.2 في المئة مقارنة بالعام السابق تسجل 4.5 مليار دولار، كما ارتفعت أيضا الواردات التركية من مصر بنحو 28.4 في المئة لتسجل 2.2 مليار دولار.

وارتفع حجم التجارية بين البلدين بنحو 40 في المئة، إذا تحولت الزيادة الملحوظة في حجم التجارة عقب اتفاقية التجارية الحرة التي دخلت حيز التنفيذ مع مصر في عام 2007 إلى شراكة مربحة إلى الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

ويتجاوز حجم الاستثمارات التركية المباشرة في مصر ملياري دولار، حيث توفر الاستثمارات في مجالات المنسوجات والكيماويات وتجارة الجملة والتجزئة والملابس الجاهزة فرص عمل لنحو 80 ألف عامل في مصر.

وعلى الصعيد الآخر يمثل مجال الخدمات الاستشارية والمقاولات مجال تعاون كبير محتمل بين كل من مصر وتركيا.

هذا وتتولى الشركات المصرية 27 مشروعا داخل مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

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