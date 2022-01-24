مسقط (زمان التركية) – التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط، في مستهل زيارة يقوم بها للسلطنة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع العربي وعددا من القضايا الإقليمية المُلحة، كما شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها.

وأوضح البيان أن أبو الغيط عبر عن تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الاقليمية.

وأضاف أن حديث الأمين العام مع مضيفه العماني تناول موضوع الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الاخيزة.

وتأتي المقابلة في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لعُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة غداً، 25 الجاري، أمام كلية الدفاع الوطني العمانية تحت عنوان “المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك”.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسُقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.