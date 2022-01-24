أنقرة (زمان التركية) –كشفت نتائج استطلاع رأي، أن الزيادة الأخيرة في رواتب المتقاعدين غير مرضية بالنسبة لقطاع كبير من المستفيدين منها، في ظل تجاوز التضخم النقدي 36 بالمئة.

مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا أجرت استطلاع رأي بعنوان ” نبض تركيا” خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، جاء فيه أن الزيادة بنسبة 25 في المئة في رواتب للمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة التضخم النقدي، كانت أقل من توقعات 71.7 من المشاركين في الاستطلاع.

وذكر 19.9 في المئة من المشاركين أن الزيادة كانت ضمن توقعاتهم، بينما أفاد 5.7 في المئة من المشاركين أن تلك النسبة فاقت توقعاتهم.

وفي تعليق على نتائج الدراسة صرح مؤسس متروبول، اوزر سنجار، أن النتائج تعكس أيضا تراجع نسبة تأييد المتقاعدين للحزب الحاكم قائلا: “لنرى هل ستتمكن المعارضة من جذبهم؟”.

وجاءت نتائج الاستطلاع وفقا للأحزاب السياسية التي ينتمي لها المشاركين على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية

زيادة أقل من المتوقع: 44.8 في المئة

حزب الشعب الجمهوري

زيادة أقل من المتوقع: 91.1 في المئة

حزب الخير

زيادة أقل من المتوقع 84 في المئة

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

زيادة أقل من المتوقع 87.8 في المئة

حزب الحركة القومية

زيادة أقل من المتوقع 75.7 في المئة

حزب الديمقراطية والتقدم

زيادة أقل من المتوقع 87.9 في المئة

أحزاب أخرى

زيادة أقل من المتوقع 85.5 في المئة