موسكو (زمان التركية) – وصل اعتماد تركيا على روسيا ذروته في الواردات الزراعية بعد الغاز الطبيعي والسياحة، وفق أحدث المعطيات الاقتصادية الروسية.

أفادت التقارير أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية وصلت 36 مليار دولار العام الماضي، وأن 12% من هذه الصادرات من نصيب تركيا.

وعلى صعيد الواردات الزراعية من روسيا، صعدت تركيا إلى المرتبة الأولى بـ4 مليارات و 624 مليون دولار، بزيادة قدرها 38%، مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك الصين التي خفضت وارداتها الزراعية بنسبة 4.2% لتتراجع إلى 3 مليارات و549 مليون دولار، كما تراجعت حصتها من 13% إلى 9.8%.

تركيا كانت تعتبر واحدة من سبع دول حققت الاكتفاء الذاتي في العالم، لكنها باتت اليوم تستورد 37% من إجمالي احتياجاتها من القمح، بسبب نقص هطول الأمطار في سهول قونيا التي كانت مخزن حبوب لسنوات طويلة، إلى جانب الاستخدام غير الفعال لمصادر المياه، بحسب خبراء القطاع.

تركيا بطلة الاستيراد الزراعي من روسيا

وفقًا لمركز (Agroexport) التابع لوزارة الزراعة الروسية، بلغت واردات تركيا من القمح الروسي 6.7 مليون طن، ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار، كما وصلت وارداتها من زيت عباد الشمس الروسي إلى 913 ألف طن، ووارداتها من الشعير الروسي 1.2 مليون طن.

وأظهرت معطيات المركز الروسي أن تركيا بطلة الاستيراد من روسيا في جميع المنتجات الثلاثة، وأن وارداتها من البقوليات شهدت زيادة بقدر 4 أضعاف لتصل إلى 206 ملايين دولار.