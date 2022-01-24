أنقرة (زمان التركية) – كشف مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا شكوى عمدة بلدية غازي عنتاب المنتمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم فاطمة شاهين، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من رئيس جامعة غازي عناب.

عمدة البلدية تحدثت للرئيس أردوغان، خلال افتتاح مستشفى أطفال تابعة لجماعة غازي عنتاب الشهر الماضي، دون أن تلتفت إلى أن الميكروفون مفتوح، وتلفظت بكلمات سيئة عن رئيس جامعة غازي عنتاب.

فاطمة شاهين عمدة بلدية غازي عنتاب، وصفت رئيس جامعة غازي عنتاب الدكتور عارف أوزأيدن بأنه سيء جدا، ومجنون تماما.

كلمات شاهين جاءت ردا على سؤال وجهه إليها أردوغان، حيث سألها هل هناك شكوى من رئيس جامعة غازي عنتاب أم لا، لترد عليه هذا الرد الصادم.

رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في غازي عنتاب، حسن شانجان، نشر مقطع الفيديو للحدث الذي كان بتاريخ 25 ديسمبر الماضي على حسابه على تويتر.

يأتي تداول مقطع الفيديو بعد انهيار سقف القسم الانتقالي الذي يربط مستشفى شاهين بك للأبحاث والممارسة، بمستشفى الأطفال الذي افتتحه أردوغان قبل شهر.

مشروع مستشفى أطفال جامعة غازي عنتاب، كان قد تم الانتهاء من 90% منه خلال فترة ولاية رئيس جامعة غازي عنتاب السابق الدكتور علي جور، وتم الانتهاء من الـ10% المتبقية خلال فترة الرئيس الحالي للجامعة الدكتور عارف أوزأيدن.