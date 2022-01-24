أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة كاثيمريني الأكثر رواجا في اليونان مقالا مثيرا بشأن خطوات الرئيس رجب طيب أردوغان المقبلة.

خلال المقال المشار إليه تناول مدير تحرير الصحيفة، ألكسيس باباهيلاس، التوترات القائمة بين تركيا واليونان خلال الآونة الأخيرة والعلاقات بين البلدين.

وأشار المقال إلى أن العلاقات مع تركيا دخلت مرحلة قاسية لا يمكن توقعها مفيدا أن المحللين والدبلوماسيين الغربيين يتشاركون المخاوف بشأن اليونان، ويرون أن أردوغان سيصعد حدة التوترات بشكل كبير مع اليونان أو قبرص اليونانية في غضون الستة أشهر القادمة.

ودعا باباهيلاس الشتات اليوناني إلى ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي، مفيدا أن نهج الحكومات الغربية تجاه أنقرة قد يعزز التوترات في شرق المتوسط وأن هذه الحكومات لا تدرك هذا.

هذا وأثنى باباهيلاس على أداء كل من رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية، مشددا أنه يتوجب على اللوبي اليوناني الاحتذاء باللوبي الإسرائيلي.