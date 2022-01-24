أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مجموعة “عثمانلي أوجاقلاري” القومية في تركيا، نيتها تأسيس حزب جديد، داعم للرئيس رجب طيب أردوغان.

زعيم مجموعة عثمانلي أوجاقلاري، قادير جانبولات، أدلى ببيان في مقر المجموعة، حول خطتهم لتأسيس حزب سياسي جديد.

وقال جانبولات: “نحن مجتمع مدني انبثق من قلب هذه الأمة، نعمل بشكل مفيد للبشرية في الداخل وفي العالم لأكثر من 16 عامًا. نتيجة للمشاورات المشتركة مع جميع أفراد منظمتنا في المقاطعات والمدن، اتخذنا قرارًا بتأسيس حزبنا السياسي من أجل القيام بأنشطة أكثر فائدة لصالح بلدنا وأمتنا، دون إثقال كاهل أحد أو أي حزب سياسي”.

وأضاف جانبولات: “لا أنوي أن أكون رئيسًا أو مديرًا للحزب الذي سيتم إنشاؤه. سأواصل واجبي في المنظمة ولن أترشح لمنصب برلماني. أريد أن أرى عثمانلي أوجاقلاري تخدم أمتنا في البرلمان”.

وأشار جانبولات إلى أن الحزب الجديد سيأخذ مكانه في تحالف الجمهور -الحاكم- الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد جانبولات على أنه لن يكون هناك انحرافات في أيديولوجيتهم وأفكارهم، مشيرا إلى أنهم لم يختاروا بعد اسم الحزب، ولكن العدد المستهدف لأعضاء الحزب سيكون 500 ألف في غضون ثلاثة أشهر.

يذكر أن تحالف الجمهور الحاكم يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو التوجه الإسلامي، وحزبان آخران توجههما قومي هما حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.