أنقرة (زمان التركية) – نقل برلماني تركي معارض معاناة مسن تركي، عبر عن حزنه بسبب استمرار اعتقاله في السجن، رغم حالته المرضية المتأخرة.

جوربوز دونماز البالغ 80 عاما، معتقل منذ 4 سنوات في سجن شاكران، ,محكوم عليه بالسجن 10 سنوات و6 أشهر.

ويعاني دونماز من مرض سرطان البروستاتا، والانسداد الرئوي المزمن.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نقل رسالة مأساوية لدونماز من داخل سجنه.

وقال دونماز في رسالته: “عمري 80 عامًا، أعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن منذ 60 عامًا. الزنزانة المزدحمة غير صحية للغاية، لا يمكنني الصعود إلى الطابق العلوي دون مساعدة”.

وأضاف دونماز في رسالته: “أنا مصاب بسرطان البروستاتا. لم أتمكن من إجراء عملية جراحية بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا. حياتي محصورة بين الزنزانة والمرحاض. آخر ساعات من حياتي أقضيها في زاوية سجن”.