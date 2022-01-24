أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الكونجرس منزعج من التقارب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعرض الطلب التركي بالحصول على مقاتلات F 16.

وأفادت مصادر في حديثها مع الصحيفة أن مشاورات شراء مقاتلات الاف 16 بين إدارة الرئيس جو بايدن وتركيا لا تزال قائمة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية بيع مقاتلات الاف 16 قد تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة غير أن التوترات مع روسيا تعيق الأمر.

وأكدت وول ستريت جورنال أن أعضاء الكونغرس منزعجون من تقارب أردوغان مع نظيره الروسي مشيرة إلى أن التقارب بين بوتين وأردوغان قد يعرقل عملية بيع الولايات المتحدة مقاتلات الاف 16 إلى تركيا، تعويضها عن حرمان أنقرة من مقاتلات F 35.

وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن تنظر بإيجابية إلى عملية بيع مقاتلات الاف 16 إلى تركيا وأن المسؤولين الأتراك أكدوا أن هذه الحملة قد تحسن العلاقات بين البلدين غير أن أعضاء الكونغرس ينتقدون علاقة تركيا المتطورة مع روسيا.

وأفاد مسؤولون أتراك بارزون في حديثهم مع الصحيفة أن هذا الاتفاق قد ينقذ العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن الخبراء يحذرون من أن يدفع امتناع واشنطن عن بيع مقاتلات الاف 16 أنقرة إلى التقرب أكثر من موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى ابتعاد الولايات المتحدة عن تركيا عقب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 مفيدة أن تركيا ترغب في شراء مقاتلات الاف 16 الجديدة من الولايات المتحدة عوضا عن مقالات الاف 4 والاف 16 القديمة الموجودة ضمن أسطولها وذلك عقب إقصائها من برنامج مقالات الاف 35.

هذا وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن لم تبدي بعد أية دلالات على دعمها عملية بيع مقاتلات الاف 16 إلى تركيا وأن القوانين الرقابية المفروض على صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة تجبر إدارة بادين على إبلاغ الكونغرس الذي قد يقيّم هذا المقترح أو يعرقله مشيرة إلى عدم إبلاغ إدارة بادين الكونغرس بشأن هذا المقترح بعد.