أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، برهان الدين بولوت، أن معدل استخدام مضادات الاكتئاب في تركيا.

البرلماني استعرض دراسة كشف خلالها أن عام 2017 بلغت مبيعات مضادات الاكتئاب نحو 48 مليون و226 ألف و812 علبة دواء، في عام 2020 ارتفع العدد إلى 54 مليون و625 ألف و964 علبة دواء.

فيما سجل عام 2021 المنصرم زيادة عن العام السابق له بنحو 5 مليون علبة إضافية ليصل إجمالي المبيعات آنذاك إلى 59 مليون و641 ألف و14 علبة دواء.

بولوت حذر من بلوغ معدل استخدام مضادات الاكتئاب مستويات مقلقة فيما يتعلق بالحالة الصحية للمجتمع، قائلا: “خلال العامين الماضيين ارتفعت معدلات استخدام مضادات الاكتئاب بنحو 10 مليون علبة دواء -مقارنة بعام 2017- وهذه مستويات قياسية”.

أضاف البرلماني المعارض “الأزمة الاقتصادية والتضخم والزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والبطالة أفسدت الحالة النفسية للمواطن التركي”.