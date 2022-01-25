أنقرة (زمان التركية) – أثر تساقط الثلوج بشكل كثيف في إسطنبول سلبا على الحياة بالمدينة.

وتسبب تراكم الثلوج في انهيار سقف أحد صالات الشحن بمطار إسطنبول أثناء وجود أحد الأفراد أسفل منه الأمر الذي جعل الأخير يعلق أسفل السقف المنهار.

وفي تعليق منه على الأمر نشر المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، تغريدة عبر تويتر أفاد خلالها أن العاصفة الثلجية وكتل الثلج المتراكمة أعلى سقف المرفق التابع لشركة شحن الخطوط الجوية التركية (Turkish Cargo) تسبب في انهيار السقف مؤكدا أن الواقعة لم تلحق أية أضرار بعامل الشركة الذي علق أسفل بقايا السقف المنهار.