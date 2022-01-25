أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا في إزالة المحتوى من موقع يوتيوب وفقا لتقرير ممثل شركة جوجل في تركيا.

في التقرير المرسل من جوجل إلى البرلمان التركي، ذكر أنه منذ يوليو 2021 إلى سبتمبر 2021 تمت إزالة 6.2 مليون محتوى من موقع “اليوتيوب” في تركيا بسبب عدم اتباع القواعد، وانتهاك معايير المجتمع.

وأوضح التقرير أن 94% من مقاطع الفيديو هذه تم الإبلاغ عنها بشكل بشكل آلي دون تدخل بشري.

كما أضاف التقرير أنه في الربع الثالث من عام 2021، تمت إزالة 2 مليون مقطع فيديو بسبب انتهاكات سياسة سلامة الأطفال.

وتم التأكيد في التقرير على أن نصيب الاقتصاد الرقمي المدعوم من جوجل في الدخل القومي لتركيا تجاوز 4٪ ووصل إلى 150 مليار ليرة تركية.

وتابع التقرير: “نتوقع أن النظام البيئي الرقمي المدعوم بخدماتنا ومنتجاتنا، سيرتفع إلى 4.7 بالمائة من الدخل القومي في العام المائة لجمهورية تركيا. ساهمت منتجات جوجل الإعلانية (البحث والتسوق ويوتيوب وما إلى ذلك) بمبلغ 29.5 مليار ليرة تركية بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد التركي في عام 2018. هذا يتوافق مع مساهمة بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، من المتوقع أن تزداد مساهمة هذه المنتجات والخدمات في الاقتصاد التركي إلى 333.8 مليار ليرة تركية”.