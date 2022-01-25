أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت السلطات في تركيا قضايا ضد جمعية حقوق الإنسان (İHD) أقدم منظمة غير حكومية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا منذ افتتاحها عام 1986.

رفعت السلطات ثلاث قضايا منفصلة ضد جمعية حقوق الإنسان ورئيسها أوزتورك تورك دوغان، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحرية.

وقالت الجمعية في بيان صدر الخميس إن الجمعية اتُهمت بإهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، كما اتهمت بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، بينما تم اتهام تورك دوغان بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

توركدوجان كان قد لفترة وجيزة في مارس 2021 بعد أن داهمت الشرطة منزله في أنقرة، كما تم استجوابه حينها دون حضور محام، وأفرجت عنه الشرطة لاحقا بإشراف قضائ، كما تم منع تورك دوغان من السفر خارج البلاد، ويتعين عليه تسجيل تواجده في تركيا بالمثول أمام مركز الشرطة مرتين في الشهر.

صرح تورك دوغان بأنه استُهدف لحثه السلطات على إجراء تحقيق في مقتل 13 مدنيا في 15 فبراير 2021 خلال عملية عسكرية قامت بها القوات التركية في شمال العراق، وأشار إلى أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والنقابيين والطلاب يوجه لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية وأضاف “ربما لا توجد دولة أخرى في العالم تتهم الكثير من مواطنيها أكثر من تركيا”.

وستُعقد جلسة الاستماع الأولى لترك دوغان في المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة في 22 فبراير القادم.

صرحت جمعية حقوق الإنسان إنها أقدم مجموعة مراقبة لحقوق الإنسان في تركيا وأن مثل هذه الإجراءات القانونية ما هي إلا محاولة من الحكومة التركية للضغط عليهم من أجل إسكاتهم.

وفي نفس السياق انتقد مصطفى ينير أوغلو من حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الادعاء العام وقال إن نشاط الجمعية مهم لحماية حقوق الإنسان في تركيا، وأضاف بقوله :”جمعية حقوق الإنسان منظمة عريقة أجرت العديد من الدراسات حول الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختطاف القسري وانتهاكات الحقوق في السجون التركية، والحكومة تستخدم اتهامات الإرهاب كأداة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، هذه التهمة توجه لكل من يعارض ممارسات الحكومة غير القانونية والتعسفية”.