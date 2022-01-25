أنقرة (زمان التركية) – حذر الكاتب الاقتصادي أوغور جورساس، من الانجرار وراء دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان، واستبدال العملات الأجنبية بالليرة، مشيرا إلى أن التضخم النقدي سيلتهم أي زيادة يحصلون عليها من البنوك.

وكان أردوغان أعلن عن تطبيق نظام الودائع بالليرة التركية المحمي بالدولار، والذي يعوض المودع عن الفارق بين سعر صرف الدولار يوم الإيداع والسحب.

على خلفية السياسة المالية التي يتبعها أردوغان، والتي تنص على خفض سعر الفائدة، قفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 36 بالمئة.

الكاتب الاقتصادي أوغور جورساس الذي يلفت الانتباه بتحليلاته المميزة بخصوص البنك المركزي ووزارة المالية، ذكر في مقاله له أن الذين يتمسكون بالليرة سيخسرون.

وأوضح جورساس في مقاله، أنه مع ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي السلبي، فإن أولئك الذين يمتلكون حسابات توفير بالليرة سيخسرون.

وأضاف جورساس أن أعلى سعر فائدة تقدمه البنوك لعملاء ودائع الليرة في ظل الظروف الحالية لا يتجاوز 20 بالمائة سنويًا.

وأكد الكاتب التركي أن كلاً من المواطنين والشركات الذين يحتفظون بأصولهم المالية بالليرة، ليسوا في مأمن من التضخم.

وتابع جورساس: “بعبارة أخرى، طالما أن المواطنين أو الشركات يحتفظون بأصولهم المالية بالليرة، فلن يكون لديهم أي وسيلة للحماية من التضخم. على العكس من ذلك، فمن الواضح من اليوم أن أصولهم ستذوب في مواجهة التضخم”.

وأشار جورساس إلى أن الأمر المحزن هو أنه لا شك في أن مثل هذا التأثير سيدفع التضخم نفسه إلى مسار أعلى.