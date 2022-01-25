أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، رفيق دربه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان واتهمه بـ “خيانة القضية”.

وخلال فيديو عبر تويتر ذكر داود أوغلو الشخصيات التي أضرت بما أسماه “قضية حزب العدالة والتنمية”، الذي انشق عنه بعد أن كان أحد مؤسسيه.

داود أوغلو قال: “إن الذين أضروا بالقضية هم من أسسوا نظاما استبداديا قائما على فقر الشعب ودعم الطبقة الريعية… أولئك الذين استغلوا النصوص الدينية الآمرة بالعدل والإحسان والصدق في شرعنة سياستهم الخاصة بالفائدة.. إن الذين ضاعفوا ثراء من يوالون لهم هم من أضروا بالقضية”.

وتابع داود أوغلو منتقدًا أردوغان لفتح أبواب الدولة على أقاربه بدلا من اعتماد معيار الكفاءة والأهلية: “إن الذين استغلوا نفوذهم وسلطتهم في تعيين أقاربهم في المناصب العامة هم الذين أضروا بالقضية… إن الذين قاموا بتعيين صهرهم وزيرا هم الذين أضروا بالقضية”.

وتضمن الفيديو لقطات لكل من أردوغان وصهره برات ألبيراق.

داود أوغلو نشر الفيديو مع تعليق: “لن نترك الساحة لمثل هؤلاء المحتالين”.