أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ياسين أكتاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المطربة التركية، سيزين أكسو، لا تستحق كل هذا الكم من ردود الفعل الغاضبة ضدها.

تصريحات أكتاي جاءت تعليقا على واقعة إهانة سيزين أكسو، للنبي آدم وحواء خلال أغنية لها، كتبتها عام 2017.

وجاءت تصريحات أكتاي مخالفة تماما لما قاله الرئيس أردوغان، الذي هدد سيزين أكسو بقطع لسانها بسبب إهانتها للنبي آدم.

وأكد أكتاي في مقال له في صحيفة “يني شفق” الموالية للحكومة، أن سيزين أكسو لا تستحق كل هذا الكم من ردود الفعل الغاضبة ضدها، لأنها لم تقصد إهانة للنبي بكلمات أغنيتها.

وأشار أكتاي إلى أن هناك اعتقادا قويا في الجماعات المحافظة، التي تتألف من أناس من الشريحة الإسلامية، أن سيزين أكسو لم تقل هذه الكلمات بقصد الإهانة.

وأضاف أكتاي: “لطالما كانت الخطيئة التي ارتكبها سيدنا آدم قبل النبوة مصدرًا خياليًا للعديد من موضوعات الأدب والشعر أو موضوع اعتبارات صوفية وفلسفية عبر التاريخ. في هذا الصدد، من المؤكد أن الخيال الأدبي أو الفني له هيكله النحوي الخاص به”.

كما ذكر أكتاي أن غالبية الذين يشاركون هذا الرأي يحيون ذكرى مؤلفات سيزين أكسو الرائعة الخاصة بالشاعر يونس إمره ومولانا جلال الدين الرومي.