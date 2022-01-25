هل يخطط أردوغان لتصعيد التوتر مع اليونان؟

أفاد مقال نشرته صحيفة “كاثيمريني” الأكثر رواجا في اليونان أن العلاقات التركية – اليونانية دخلت مرحلة قاسية غير مسبوقة، مشيرًا إلى احتمالية إقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصعيد التوتر بين البلدين قبيل الانتخابات الحاسمة.

مدير تحرير الصحيفة اليونانية ألكسيس باباهيلاس نقل عن المحللين والدبلوماسيين الغربيين توقعهم بأن أردوغان سيتجه إلى رفع حدة التوتر في علاقات تركيا مع اليونان أو قبرص اليونانية في غضون ستة أشهر القادمة.

وطالب باباهيلاس الشتات اليوناني إلى ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي، محذرًا من أن نهج الحكومات الغربية تجاه حكومة حزب العدالة والتنمية قد يعزز التوترات في شرق المتوسط.

موسكو تنفي صحة مزاعم اللقاء بين بوتين وأردوغان

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الترتيب مع تركيا لعقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن موسكو لم تبحث مع أنقرة اجتماعًا قريبًا بين كل من بوتين وأردوغان، مؤكدًا أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد”.

تأتي تلك التصريحات الروسية بعدما عرض أردوغان على كل من بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التدخل من أجل حل الخلافات والمشاكل العالقة بين البلدين.

أردوغان يكشف عن اسم سفيره لدى إسرائيل

أعلنت السلطات التركية تعيين رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية أوفوق أولوتاش سفير تركيا لدى إسرائيل، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأفادت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعيين أوفوق أولوتاش سفيرا لتركيا لديها، كما وصفت السفير التركي الجديد بأنه صاحب دراسات أكاديمية في سياسات الشرق الأوسط ،والتاريخ اليهودي، وأنه يتقن اللغة العبرية.

واشنطن تدعو أردوغان لاحترام حرية التعبير

اعتبرت الولايات المتحدة تصريحات الصحفية التركية المعروفة سيديف كاباش، التي تسببت في اعتقالها، بدعوى إهانة الرئيس، أنها تقع ضمن حرية التعبير عن الرأي التي يجب حمايتها.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد في مؤتمر صحيف أن حرية التعبير عن الرأي تعزز الديمقراطية في البلاد، ويتوجب حمايتها، حتى وإن كانت بعض الآراء مزعجة ومثيرة للجدل، وتابع: “ما حدث في تركيا مخيب للآمال! فهذه المبادئ تنطبق على تركيا كسائر الدول الأخرى”.

جاءت تصريحات برايس تعليقًا على اعتقال كاباش بتهمة إهانة أردوغان لقولها: “هناك أثر يقول: الرأس المتوّج لا بد أن يزداد حكمة، لكن هذا لا يحدث في بلادنا.. وأثر آخر يقول: الثور لا يصبح ملكا لمجرد دخوله القصر، لكن هذا القصر يصبح حظيرة”، وذلك في إطار تأكيدها على ضرورة أن يكون الرئيس محتضنًا للجميع.

كيليجدار أوغلو: طريق الديمقراطية يمر عبر ديار بكر

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليجدار أوغلو أن الطريق إلى الديمقراطية في تركيا يمر عبر مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، التي شهدت انتهاكات فظيعة ضد حقوق الإنسان، خاصة بعد انقلاب 1980.

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، أشار كيليجدار أوغلو إلى استحالة رسوخ أركان الديمقراطية في تركيا ما لم يتمّ احترام هويات ومعتقدات جميع المواطنين من دون استثناء، بمن فيهم الأكراد.

كما طالب كيليجدار أوغلو بإزالة العقبات الواقفة أمام تطبيق اللغة الكردية كمقرر دراسي اختياري في المدارس، مؤكدًا أن تعلم أي لغة أجنبية أو لغة أم حق مضمون دستوريا ولا يمكن حرمان أي مواطن من ذلك الحق.

تركيا: تراجع كبير في مؤشر مدركات الفساد

حصدت تركيا 38 نقطة وجاءت في المرتبة الـ96 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وذلك بالتشارك مع الأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وصربيا وليسوتو.

وتراجعت تركيا 42 مرتبة في 10 سنوات، وسجلت أدنى درجة لها منذ عام 2012، بعدما تبوأت المرتبة الـ54 برصيد 49 نقطة في مؤشر مدركات الفساد الذي أعلنته المنظمة في عام 2012.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن اجتماع السلطات في يد زعماء مستبدين في غرب البلقان وتركيا يقوض استقلالية القضاء ويؤدي إلى انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

تركيا: ارتفاع معدلات استخدام مضادات الاكتئاب

كشفت دراسة أن معدلات استخدام مضادات الاكتئاب في تركيا سجلت زيادة بنحو 5 ملايين علبة في 2021 ليرتفع إجمالي المبيعات إلى 59 مليون و641 ألف و14 علبة دواء، بعدما كان نحو 48 مليون و226 ألف و812 علبة دواء في 2017.

وفي تعليق منه على نتائج الدراسة، قال نائب حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت: “خلال العامين الماضيين ارتفعت معدلات استخدام مضادات الاكتئاب بنحو 10 مليون علبة دواء.. هذه مستويات قياسية. الأزمة الاقتصادية والتضخم والزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والبطالة أفسدت الحالة النفسية للمواطن”.