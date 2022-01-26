أنقرة (زمان التركية) أمضى آلاف الركاب الأجانب الليل في مطار إسطنبول الدولي الجديد بعدما أعلنت شركة (IGA) المشغلة للمطار عن إيقاف جميع الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية السيئة وتساقط الثلوج بغزارة.

وثار السائحون الأجانب المحاصرين في المطر بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الفندقية، وغياب أماكن كافية مناسبة للإقامة والمبيت داخل المطار الذي وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب سابق له بأنه إحدى التحف العالمية.

مشاهد "معاصرة" من تركيا أردوغان !! شاهدوا إفلاس دولة عملاقة على يد حفنة من اللصوص! سرقوا من كل شيء! سرقوا إرادة الشعب من خلال التزوير في الانتخابات؛ وأموالهم من خلال ممارسات الفساد والرشوة؛ ومبانيهم/منشآتهم من خلال التلاعب في معايير الجودة؛ واخيرا أرواحهم بدعوى مكافحة الإرهاب https://t.co/jxIFbftOui — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) January 25, 2022



ومما زاد الطينة بلة، أن الحكومة التركية أرسلت فريقًا من شرطة الجوازات إلى مطار إسطنبول من أجل السيطرة على الركاب الأجانب الذين نظموا تظاهرة احتجاجًا على أوضاعهم السيئة في المطار.

هذا هو وضع مطار إسطنبول الجديد الذي صنعه رجال أعمال موالين لأردوغان بدلا من مطار أتاتورك القديم كل ما بنوه ينهدم ودولتهم ستنهار أيضا لأنهم بنوها على دموع الأكراد والأتراك بدعوى انتمائهم إما إلى حزب العمال الكردستاني أو جماعة فتح الله كولن https://t.co/VlXtR8KISi — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) January 25, 2022



