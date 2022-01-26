أنقرة (زمان التركية) – تقدم البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو باستجواب برلماني حول مزاعم تعذيب 300 موقوف في مديرية أمن أنقرة.

وكانت نيابة أنقرة، التي ارتبط اسمها في الرأي العام التركي بممارسات تعذيب، أصدرت تعليمات باعتقال 300 شخص بتهمة العمل على إعادة تشكيل حركة الخدمة.

سيدة تركية قالت في تغريدة على تويتر إن قوات الأمن اقتحمت منزلهم في السابع عشر من الشهر الجاري لاعتقال زوجها فيما انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

وذكرت السيدة أن قوات الأمن داهمت منزلهم بطريقة أشبه بما يفعله قطاع الطرق وقامت باقتياد زوجها بحجة انتمائه إلى تشكيل يريد تشكيل حركة الخدمة مجددا.

أضافت قائلة: “أنا واثقة من تعرضه للتعذيب داخل مديرية أمن أنقرة منذ يومين. لا نستطيع التواصل معه وانا قلقة للغاية. اقتحموا منزلنا ودمروا نفسية طفلتنا. أخذوا يجوبون المنزل بأحذيتهم وقاموا بتحطيم الحاسوب اللوحي الخاص بابنتنا بأحذيتهم”.