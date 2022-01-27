أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن إجراء تغييرات جديدة تخص رمز “HES” الصحي .

وقالت الصحة التركية، في بيان، أنه لن يتم إدراج المخالطين لمصابي فيروس كورونا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح أو أصيبوا بالفيروس خلال الـ6 أشهر في خانة “الخطر” في رمز “HES”، ويمكنهم متابعة حياتهم اليومية بشكل طبيعي .

وأضافت أنه على المخالطين ممن لم تظهر عليهم أي أعراض إجراء فحص “PCR” في اليوم الخامس، وإلا سيتم إدراجه في خانة “الخطر” في اليوم السادس .

وتابعت أنه سيتم فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا للمصابين بسلالات “بيتا” و”غاما” و”دلتا”، ولن يستطيعوا الخروج قبل إتمام المدة .

وطالبت أنه يجب على المخالطين ممن ظهرت عليهم أي أعراض التوجه إلى المراكز الصحية فورًا وإجراء فحص لفيروس كورونا .