إسطنبول (زمان التركية) – انهار سقف مبنى المنشأة التي تخدم الشحن التركي في مطار اسطنبول الدولي بسبب تراكم الثلوج فوقه، ويظهر فيديو متداول حجم الدمار الذي سببه الانهيار.

وقال يحيى أوستن، المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية، في تغريدة على موقع “تويتر” إن الانهيار كان بسبب الكتل الثلجية المتراكمة، واشتداد العاصفة الثلجية، وأضاف: “لم يتضرر أي من زملائنا من جراء هذا الوضع، وتجري متابعة العملية عن كثب”.

وتجتاح العواصف الثلجية مدينة اسطنبول منذ أيام، وحذّر المسؤولون وخبراء الأرصاد المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة أن “بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءا في اسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم”.