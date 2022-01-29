أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “حريت ديلي نيوز” التركية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا غرضها تخفيف التوترات وسط التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

قال أردوغان يوم 20 يناير إن تركيا عرضت استضافة اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوسط في منع مواجهة محتملة بين الطرفين.

وأضاف الرئيس التركي: “نحن لا نوافق على التطورات بين روسيا وأوكرانيا منذ وجود جو من الحرب في المنطقة.. وظهور مثل هذه الحالة النفسية يزعجنا كدولة تربطها علاقات مع الجانبين على حد سواء”.

يذكر أن مجلس الأمن القومي التركي دعا الخميس إلى وقف تصعيد التوترات بين موسكو وكييف في اجتماع عقده أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد بيان للمجلس بعد الاجتماع أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكان أردوغان ذكر في مقابلة مع قناة NTV التركية يوم الأربعاء إن هجومًا روسيًا محتملا على أوكرانيا لن يكون خطوة حكيمة سواء لروسيا أو للمنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الحوار بين الطرفين وإزالة المخاوف الأمنية.

وكانت مصادر روسية ذكرت أن الكرملين لم يوافق في الوقت الراهن على أي توسط بين روسيا وأوكرانيا.