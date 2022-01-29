أنقرة (زمان التركية) – قدم وزير العدل في تركيا عبد الحميد جول، استقالته من منصبه بعد أربعة سنوات في المنصب.

جول أعلن عن تمنياته للوزير الجديد بكير بوزداغ بالترفيق.

و عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان، بكر بوزداغ في منصب وزير العدل، وفق قرار رئاسي نُشر فجر السبت، بالجريدة الرسمية.

بوزداغ تولى منصب وزير العدل في حكومات سابقة.

يذكر أن وزير العدل المستقيل عبد الحميد جول وجهت له اتهامات بتسييس القضاء في تركيا، لصالح الرئيس أردوغان، وصدرت في عهده أقسى العقوبات بحق المعارضة عقب محاولة انقلاب منتصف 2016.

وكان جول احتفظ بمنصبه بجانب وزير الداخلية سليمان صويلو، بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية عام 2018.