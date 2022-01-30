أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي الزيادة بفواتير الطاقة في تركيا، خلال 45 يوما نحو 565 ليرة.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، ذكر أنه اعتبارا من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تقلصت قيمة رواتب المواطنين بسبب الزيادات المتعاقبة في أسعار الطاقة.

وأوضح أكين أن فارق الزيادات التدريجية في أسعار الكهرباء التي تراوحت بين 52 و127 في المئة ارتفع إلى 160 ليرة وأن فارق الزيادة بنسبة 25 في المئة في فواتير الغاز الطبيعي تراوح بين 160 و185 ليرة على صعيد الحد الأدنى للاستهلاك بهدف التدفئة.

أضاف قائلا: “خلال 45 يوما الأخيرة ارتفعت تكلفة خزان البنزين بنحو 186 ليرة بسبب الزيادات في أسعار الوقود السائل التي تراوحت بين 13.5 و38 في المئة، بينما ارتفعت تكلفة خزان ديزل بنحو 200 ليرة وخزان الوقود النفطي المسال بنحو 55 ليرة”.

وأضاف أكين أنه خلال عام 2022 ارتفع راتب عامل متزوج ولديه طفلين ويحصل على الحد الأدنى من الأجور بنحو 1239 ليرة غير أنه منذ السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ارتفع فارق الزيادات في فواتير الطاقة فقط بنحو 565 ليرة.

وقال: “هذا يعادل 43.6 في المئة من إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وبهذا تلاشت الزيادة التي قدمتها السلطات قبل أن يحصل عليها العامل بسبب فارق الزيادات في فواتير الطاقة”.

وفق اقتصاديين محت الزيادات المتعاقبة في فواتير الكهرباء، الزيادات التي اقرتها الحكومة في رواتب حد الأدنى للأجور بالتزامن مع العام الجديد، قبل أن ينعم بها المواطنون.