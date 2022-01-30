أنقرة (زمان التركية) – نشر الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، تقييما حول معدل التضخم النقدي في تركيا، مشككا في الأرقام الرسمية.

وذكر هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الذي يتابعه رواد التواصل الاجتماعي في تركيا عن كثب، أن معدل التضخم الفعلي في تركيا يبلغ ثلاثة أضعاف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وأفاد هانكي أن البنك المركزي التركي أعلن أن معدل التضخم الرسمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 19.89 في المئة غير أن هذه الإحصاءات لا تعكس الحقيقة.

أضاف قائلا: “باستخدام البيانات عالية التردد ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبين أن معدل التضخم الفعلي في تركيا بلغ 58.75 في المئة. هذا الوضع يفوق الاحتيال اليومي الذي يمارسه كل من البنك المركزي التركي والرئيس التركي”.

وبقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، أقيل مؤخرًا رئيس هيئة الإحصاء سعيد إردال دينجر، فيما يعتبر أنه ردا على إصدار الهيئة أعلى معدل للتضخم النقدي تشهده البلاد منذ 19 عاما والذي بلغ 36,1% لشهر ديسمبر 2021.