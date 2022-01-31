أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من ارتفاع أسعار الوقود في تركيا من خلال نشر صورة له يركب الخيل بدلا من السيارة.

باباجان نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يركب الخيل مع زوجته.

وكتب باباجان على الصورة: “نحن عندما نرى أسعار الوقود”.

من جانبها، علقت فورا وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، داريا يانيق، على الصورة قائلة: “عندما أفكر في تكلفة ركوب الخيل، يسعدني مقدار الازدهار الذي حققناه”.

بلغ إجمالي الزيادة بفواتير الطاقة في تركيا، خلال 45 يوما نحو 565 ليرة، وفق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين.

وفق اقتصاديين محت الزيادات المتعاقبة في فواتير الكهرباء، الزيادات التي أقرتها الحكومة في رواتب الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع العام الجديد، قبل أن ينعم بها المواطنون.