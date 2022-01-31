أنقرة (زمان التركية) – دعا جمال انجين يورت البرلماني التركي المعارض عن الحزب الديمقراطي التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاهتمام بالأزمة الحقيقية التي تواجه الشعب التركي، وهي “الجوع والفقر والبؤس” بدلا من التركيز على انتقاد المعارضة.

عبر تدوينة على تويتر، طالب انجين يورت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن “الأجندات الافتراضية”، ومعالجة المشاكل الحقيقية للشعب التركي.

انجين يورت لفت إلى أن الرئيس يتحدث مرة عن المطربة سيزين آكسو، ومرة أخرى عن المحامية ساداف قاباش، ثم يتحدث عن تناول عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، السمك وشربه الخمر.

انجين يورت قال منتقدًا إن هذه ليست القضايا التي يهتم بها الشعب، بل أن الشعب يهتم بالجوع والفقر والبؤس.

وطالب البرلماني المعارض أردوغان بالعمل على إيقاف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء، و الوقود.

انجين يورت خاطب الرئيس، قائلا: “تحدث يا أردوغان عن أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، وأولئك الذين يجمعون الخضار من السوق، وأولئك الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء، وأولئك الذين يتضررون من فاتورة الغاز الطبيعي، وأولئك الذين لا يستطيعون حتى ركوب سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أي أولئك الذين لا يستطيعون كسب العيش”.