أنقرة (زمان التركية) – توقع الخبير الاقتصادي التركي، سلجوق جاتشار أن يبلغ الدولار في تركيا 26 ليرة نهاية العام.

مع الأزمة الاقتصادية العميقة في تركيا، والتدخلات في المؤسسات الاقتصادية، وزيادة سطوة الرئيس أردوغان على المؤسسات المالية بإقالة رؤساء البنك المركزي، والتعليمات الخاصة بخفض أسعار الفائدة، بات مصير أسعار الصرف للعملات الأجنبية موضع تساؤل.

وفي حديثه إلى تلفزيون “بيزيم” التركي، أعلن الخبير الاقتصادي سلجوق جاتشار عن توقعاته بشأن سعر الدولار وأسعار الذهب.

وأكد جاتشار أن الدولار سيصل إلى مستوى 26 ليرة نهاية العام.

وأضاف جاتشار: “سنرى جرام الذهب عند مستوى 1500 ليرة. انظروا، أنا أقول 1500 ليرة. كانوا يضحكون عندما قلت إنه سيكون بـ 600 ليرة، وعندما قلت إنه سيكون بـ 300 ليرة و بـ 1000 ليرة، ولكن هذا ما حدث”.

وجاتشار الذي أشار إلى أن سعر الليرة حاليا يعادل 13 دولار، ذكر أنه سيكسر هذا الحاجز خلال الأيام القادمة وسيصل إلى 16، 17، 18، ليصل إلى 26 نهاية العام.