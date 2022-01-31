أنقرة (زمان التركية) – ناشد يوسف قابلان الكاتب التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، التدخل من أجل الحد من ارتفاع فواتير الكهرباء “التي تحرق الجيوب”.

استغاثة قابلان الصحفي بجريدة “يني شفق” التركية جاءت من خلال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قابلان الموالي للحكومة، قال: “تم إدخال نظام سداد تدريجي للكهرباء، فزادت الفواتير بأكثر من 100 بالمائة! الكهرباء مهمة جدا”.

وأنهى قابلان تغريدته بمناشدة، قائلا: “تدخل بهذه الممارسة التي ستدمر الفقراء يا سيادة الرئيس! لأن الفواتير تحرق الجيوب!”.

مع دخول العام الجديد فرضت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، وزادت الرسوم الحكومية والضرائب.

من جهته سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من ارتفاع أسعار الوقود في تركيا من خلال نشر صورة له يركب الخيل بدلا من السيارة.

باباجان نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يركب الخيل مع زوجته، وكتب على الصورة: “نحن عندما نرى أسعار الوقود”.

وبلغ إجمالي الزيادة بفواتير الطاقة في تركيا، خلال 45 يوما نحو 565 ليرة، وفق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين.

وفق اقتصاديين محت الزيادات المتعاقبة في فواتير الكهرباء، الزيادات التي أقرتها الحكومة في رواتب الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع العام الجديد، قبل أن ينعم بها المواطنون.