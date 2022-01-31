أنقرة (زمان التركية) – أعلن مصطفى تكاراك المتحدث باسم مجموعة “عثمانلي أوجاقالاري” اليمينة المتطرفة، أن حزبهم السياسي الجديد سيحمل اسم “الموقد”.

قال تكاراك في بيان إن حزب “الموقد” الذي سيأسسوه، “سيكون المكان الذي يتحد فيه الجميع”.

وأضاف تكاراك: “نحن في عثمانلي أوجاقالاري، هدف إنشاء حزبنا السياسي هو الوحدة، فالحزب بعيد كل البعد عن التقسيم”.

وأكد تكاراك على أن هدفهم أيضا الحفاظ على القيم والتفاهم السياسي للإمبراطورية العثمانية، لأن الناس تريد أن ترى حزباً سياسياً يطور مشاريع موجهة نحو الحلول في ضوء القيم العثمانية وتكامل جمهورية تركيا مع العالم.

وتابع تكاراك: “لقد رأينا أنه من الضروري جمع كل الناس الذين يعيشون في بلادنا، الذين يشعرون أنهم ينتمون إلى قيم الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية، تحت سقف واحد. قررنا أن هذه الهيكلة قد تم تحقيقها في حزب الموقد، لهذه الأسباب والاحتياجات، وجدت عثمانلي أوجاقالاري الآن أنه من الصواب أن تأخذ مكانها في الساحة السياسية”.

وأكد تكاراك أنه تم إعداد ميثاق الحزب، وتم تحديد برنامج الحزب والمسار الذي سيتبعه.

وأعرب تكاراك نن آماله في أن يكون الحزب مفيدا لتركيا وللأمة، وأن يقدم خدمات جيدة ويخلق بيئة سياسية لطيفة يتمكن خلالها المواطنين من العيش معا دون تمييز.

وكان قادير جانبولات زعيم مجموعة عثمانلي أوجاقلاري، قال في وقت سابق إنهم يؤسسون حزبا ينضم إلى تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الخلفية الإسلامية وحزبان آخران بتوجه قومي هما الحركة القومية والاتحاد الكبير.