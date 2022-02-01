أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أنه إذا كانت هناك جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، تضم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، سيفوز كيليتشدار أوغلو.

وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته شركة “جازيجي” للأبحاث، بين 15-20 يناير 2020، أن زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو سيتفوق على أردوغان بفارق أصوات 2٪ تقريبًا.

استطلاع الرأي أكد أن كيليتشدار أوغلو سيحصل على نسبة أصوات 43.7%، بينما سيحصل أردوغان على 41.2% فقط، إذا كانت هناك جولة ثانية من الانتخابات.

كذلك كشفت نتائج استطلاع الرأي، زيادة نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري في وسط الأناضول وشرق البحر الأسود، وشمال شرق الأناضول، وخاصة في جنوب شرق الأناضول بنسبة 15-18%.

وبالنسبة للتصويت للأحزاب، أشار استطلاع الرأي إلى أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية بلغت 31.3%، أما الشعب الجمهوري 27.2%، والجيد 12.1%.

وعلق مراد جازيجي رئيس مركز الأبحاث، على نتائج استطلاع الرأي، قائلا إن تراجع شعبية أردوغان وحزبه، تأتي نتيجة تضرر العدالة في تركيا وتزعزع النظام العادل وضعف الوعي بالمساواة.