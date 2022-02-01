أنقرة (زمان التركية) – لم يدخل الاتحاد الأوروبي، لقاحات جديدة إلى القائمة المعتمدة في بلدانه، لتبقى لقاحات كورونا المنتجة في تركيا وروسيا والصين غير معترف بها.

أفصح الاتحاد الأوروبي عن القواعد التي ستطبق على السفر اعتبارًا من يوم غد (1 فبراير)، التطبيق الجديد، لم يدخل لقاحات توركوفاك وسبوتنيك وسينوفاك، ضمن قائمة لقاحات كورونا المعتمدة.

وأوضح التطبيق الجديد أنه إذا مر 9 أشهر على الذين تلقوا جرعتين من لقاح “بيونتك”، يجب أن يتلقوا جرعة جديدة من لقاحات “بيونتك ومودرنا” المعترف به من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان الأوروبي أنه بخلاف ذلك، سيتم اعتبار هؤلاء الأشخاص غير ملقحين.

وتابع البيان: “أولئك الذين لم يتم تطعيمهم مطلقًا أو أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، والذين لم يحصلوا على المعززات من هذه اللقاحات، سيُطلب منهم إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو الاختبار السريع عند الدخول إلى الدولة، وسيتم فرض الحجر الصحي”عليهم.

وكما أشار البيان إلى أن أولئك الذين يتجنبون الاختبار، أو المشكوك فيهم لن يُسمح لهم بدخول البلاد.

وأعلن البيان أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها سينشر “خريطة المخاطر” كل أسبوع. وسيكون هناك مقياس من الأخضر إلى الأحمر الداكن، وسيتم تحديد هذا المقياس من خلال عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في البلدان، ومتوسط ​​عدد الإصابات الجديدة، ومعدل التطعيم.