أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن طلب تركيا الحصول على مقاتلات الاف 16 لا يزال قيد الدراسة المبدئية.

ردًا على خطاب عضو الكونغرس الأمريكي، كريس باباس، أوضحت مسؤولة بارزة بمكتب العلاقات التشريعية بالخارجية الأمريكية أن تركيا حليف بالناتو منذ وقت طويل تتشارك مع الولايات المتحدة العديد من المصالح الاستراتيجية غير أنه توجد العديد من نقاط الاختلاف بين الدولتين مفيدا أن بعض التناقضات التي تورطت فيها أنقرة خلال الآونة الأخيرة لا تفيد العلاقات بين البلدين وتؤثر سلبا على أمن المنطقة.

وشددت مسؤولة العلاقات مع الكونغرس في وزارة الخارجية، ناز دوراك أوغلو، مرة أخرى على معارضة الولايات المتحدة لشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 وأن شراء تركيا مزيدا من الأسلحة من روسيا قد يعرضها إلى عقوبات إضافية قائلة: “الإدارة الأمريكية تواصل حث تركيا على توفيق سياستها الخارجية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو”.

هذا وتطرقت دوراك أوغلو إلى طلب أنقرة بالحصول على مقاتلات الاف 16 مفيدة أن الطلب التركي لا يزال في مراحله الأولى من الدراسة، وأن بيع الولايات المتحدة المقاتلات إلى تركيا يتطلب موافقة الكونغرس.