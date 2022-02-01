أنقرة (زمان التركية)- قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، إنه تم تعيين وزيرا جديدا للعدل في تركيا من أجل “استمرار الظلم”.

تصريحات باشتاش جاءت تعليقا على استقالة وزير العدل التركي عبد الحميد جول مطلع هذا الأسبوع وتعيين آخر بدلا منه.

باشتاش قالت إن وزير العدل لم يستقيل من منصبه، “بل العدالة هي من استقالت من منصبها في تركيا، فالعدالة ليست في مكانها المناسب في تركيا”.

وأضافت باشتاش: “الوزارات تتغير في تركيا من أجل استمرار الظلم. فليس الهدف من التغيير إقامة العدل”.

وأكدت باشتاش أن المحاكمة العادلة الآن مجرد مصطلح مستخدم في اللغة التركية فحسب، حيث لا تتم مناقشة أوضاع الصحفيون المعتقلون والسياسيون المسجونون، ولا حتى النساء اللواتي يتعرضن للقتل والعنف كل يوم.

وفي سياق منفصل، ذكرت باشتاش أن الاقتصاد التركي لا يزال يعاني من أزمة في قبضة الفائدة والتضخم، مشيرة إلى أنه “لم يعد من الممكن قبول الأرقام الهرمونية من قبل الشعب التي يعلنها مركز الإحصاء التركي بخصوص التضخم”.

باشتاش قالت إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يرى نفسه فوق الدستور، ولا يشعر بالالتزام، “فحتى في ظل دستور الانقلاب، لا يمكن للرئيس إصدار قرار بشأن الحقوق الأساسية.