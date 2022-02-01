أنقرة (زمان التركية)– ارتفع إجمالي تكلفة استيراد تركيا للطاقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 بنحو 29.9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 160% خلال 12 شهرًا.

كشفت هيئة الإحصاء التركية أن البلاد استوردت طاقة بإجمالي 7 مليار و173 مليون و698 ألف دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وزادت واردات تركيا الإجمالية بنسبة 29.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 29 مليار و 70 مليون دولار.

7 مليارات 173 مليونا 698 ألف دولار من هذا المبلغ عبارة عن “وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات متحصلة من تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية” تلخصت في واردات الطاقة.

ارتفع المبلغ الذي دفعته تركيا لواردات الطاقة بنسبة 160.5 في المائة في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وسجل هذا الرقم في ديسمبر من العام الماضي 2 مليار 754 مليون دولار.

وزادت واردات النفط الخام بنسبة 45.9 في المائة في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 2 مليون و 980 ألفاً و 360 طناً.

يذكر أن شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية “بوتاش” اعلنت هذا الأسبوع عن زيادة في سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء بنحو 14 في المئة، حيث ارتفع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء إلى 6300 ليرة.