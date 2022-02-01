أنقرة (زمان التركية) – أطلق نشطاء في تركيا حملة واسعة تحت عنوان “الموسيقى الكردية لن تصمت”.

الحملة جاءت عقب منع الشرطة في إسطنبول فرقة غنائية من ترديد أغانيها باللغة الكردية في شارع الاستقلال.

الحملة انطلقت على تويتر تحت وسم “#KürtçeMüzikSusmayacak” ويعني بالعربية “الموسيقى الكردية لن تصمت”.

وقال الصحفي التركي جان دوندار، في تدوينة على حسابه على تويتر: “يجب أن تردد الأغاني الكردية في كل مكان على وجه الأرض، ويجب أن يتم سماعها”.

أما نائبة حزب الشعوب الديمقراطي هدى كايا، فقالت إن الشباب الذين غنوا باللغة الكردية وتم منعهم في إسطنبول ليسوا وحدهم، داعية إلى تنظيم فاعلية في شارع الاستقلال في الأول من فبراير للغناء باللغة الكردية.

وقالت المواطنة أينور دوغان، إن الدولة تسمح بالغناء بكل اللغات، إلا اللغة الكردية محظورة.

فجأة تدخل شرطيان ومنعا فرقة غنائية من إكمال أغنية باللغة الكردية، بينما كان هناك تجمع في الشارع يستمع للفرقة في استمتاع الأمر الذي سبب استياءًا واسعا بين النشطاء وفي المجتمع الكردي.

منذ وقت طويل تمثل القضية الكردية في تركيا أزمة للسلطة الحاكمة، حكومة العدالة والتنمية بعد فشلها في احتواء الأزمة، تبنت استراتيجية العداء مع الأكراد التي يتبناها التيار القومي والممثل حاليا في التحالف الحاكم، من خلال حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.

يذكر أن الحكومة التركية تضيق على استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلبية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.