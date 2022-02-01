أنقرة (زمان التركية)ــ توقع الخبير الاقتصادي التركي سلجوق جيتشير ارتفاع سعر صرف اليورو في تركيا إلى 30 ليرة تركية نهاية العام الجاري.

الخبير الاقتصادي برر توقعاته بالأزمة الاقتصادية العميقة وتدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤسسات الاقتصادية.

في تصريحات أدلى بها لقناة “خلق تيفي”، توقع الخبير الاقتصادي جيتشير أن يبلغ الدولار 26 ليرة، واليورو 30 ليرة، وجرام الذهب 1500 ليرة، في نهاية هذا العام، نظرًا لزيادة معدلات الفائدة التي من المرتقب أن يفرضها بنك الفيدرالي الأمريكي في فبراير أو مارس المقبل.

وأعاد الاقتصادي التركي المخضرم للأذهان أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة أردوغان كانت أعلنته “خائنًا” عندما توقع أن يقفز الدولار إلى 12 ليرة في الأيام التي كان يتراوح سعره ما بين 6 و7 ليرات فقط.

ثم عقب جيتشير بقوله: “لا أبالي بمن ييسخر مني اليوم ولا أعير بالا لمن سيعلنني خائنًا، لكني أقول استنادًا إلى القرار الأمريكي شبه الحاسم بشأن رفع معدلات الفائدة إن الدولار سيبلغ 26 ليرة واليورو 30 ليرة.. لننتظر ونرَ”، على حد قوله.