أنقرة (زمان التركية)ــ اتهم كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، حكومة حزب العدالة والتنمية بتطوير أساليب التجسس على المعارضة، لتشمل مراقبتهم بالكاميرات.

جاءت تصريحات كيليجدار أوغلو تعقيبًا على تسريب مقطع فيديو لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو يتناول العشاء مع السفير البريطاني في أحد المطاعم.

وكان الرئيس أردوغان عقب على الفيديو، قائلا: “إنه يستمتع بأكل السمك بدلا من حلّ مشكلة المواطنين مع الثلج!”. حيث شهد هذا اليوم توقف حركة المرور بالمدينة جراء غزارة هطول الثلج.

وجه زعيم المعارضة انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان، قائلا: “ما هو هدف تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع يا ترى؟ أليس هدفها تأمين أفراد المجتمع في المدينة، وليس مراقبة وتسجل الحياة الشخصية للمواطنين”.

كيليجدار أوغلو أردف بالقول: “إن الحقوق الشخصية مضمونة في الدستور، لكن الحكومة تنتهكها بلا هوادة.. كنا نعتقد أنهم يتنصتون على هواتفنا فقط، لكن هذه الواقعة كشفت أنهم يتابعوننا عن طريق الكاميرات أيضًا. سننقل الواقعة إلى أجندة البرلمان للنقاش”.