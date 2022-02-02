أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خطوة جديدة تشير لنقل مستوى العلاقات مع تركيا إلى مرتبة أعلى، في ظل التوترات مع روسيا.

قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا المقررة يوم الخميس، صدر بيان مهم من كييف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن بلاده ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا في غضون يومين.

وقال زيلينسكي، متحدثا في الجلسة العليا للبرلمان الأوكراني، نستعد ..لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا في غضون يومين. مجموعاتنا تعمل. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق”.

حصلت أوكرانيا مؤخرًا على طائرات بدون طيار تركية، في ظل التوتر العسكري مع روسيا.

وفي حديثه عن الأزمة مع روسيا، ذكر زيلينسكي أن أوكرانيا يجب أن تثق بقواتها. وأضاف الرئيس الأوكراني: “أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نعتمد على قواتنا. وطننا لديه العديد من الأصدقاء، لكن أصدقائنا لديهم وطن خاص بهم، لا تنسوا ذلك، لن يقوم أحد غيرنا بحماية بلدنا وعلينا فقط أن نثق في أنفسنا”.

كانت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو قالت إن هناك مسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا تأخذ في الاعتبار فوائد جميع القطاعات في أوكرانيا قدر الإمكان، وذكرت أن عالم الأعمال الأوكراني يؤيد الانفتاح على السوق التركي وكشفت أنه تم أجراء 11 محادثات رسمية بشأن الاتفاقية منذ عام 2011.

يذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، احتلت تركيا المرتبة الخامسة بعد الصين وبولندا وألمانيا وروسيا من حيث حجم التجارة مع أوكرانيا، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للنقل والسياحة.