أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار القهوة التركية بنسبة 50%، حيث وصل سعر الكيلوجرام منها 140 ليرة تركية، مما أثر على الاستهلاك.

وبسبب ارتفاع أسعار القهوة، أصبح المواطنين يشترون القهوة بالجرام بدلاً من الكيلوجرامات، مؤكدين تراجع المبيعات مقارنة بالماضي.

يقول حسين يافوزار أحد بائعي القهوة في منطقة “إمينونو” بإسطنبول، إن الناس اعتادوا على الأسعار الجديدة التي زادت بنسبة 50%.

وأعرب يافوزار عن أمنيته في أن تبقى أسعار القهوة على هذا النحو، وأن لا ترتفع مجددا، مشيرا إلى أنه إذا ظل الوضع هكذا، فسيعود استهلاك القهوة إلى طبيعته.

وأضاف البائع: “بالطبع، انخفضت مبيعاتنا مقارنة بالماضي. بينما كان الناس يزيدون مشترياتهم من القهوة، أصبحوا الآن يحصلون عليها بالجرام”.

وقالت المواطنة التركية ديليك ساغلام إنَّهم يحبون شرب القهوة، مضيفة: “أشرب القهوة التركية كل يومين. أنا دائما أشتري القهوة عندما آتي إلى إمينونو. أتيت مرة في الأسبوع للحصول عليها. الأسعار غالية نوعا ما ويجب أن تكون اقتصادية بدرجة أكبر”.