أنقرة (زمان التركية) –عاودت إصابات فيروس كورونا المستجد الارتفاع بشدة في تركيا، وتجاوزت 100 ألف حالة يوم الثلاثاء.

وزارة الصحة قالت أمس إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت تركيا 102 ألف و601 إصابة جديدة و198 وفاة بفيروس كورونا.

وعبر تويتر قال وزير الصحة، فخر الدين كوجا، إنه بات من الواضح تأثير اللقاح في تقليص الآثار المدمرة لفيروس كورونا في جميع مجالات الحياة

وأضاف كوجا أن التحورات التي شهدها الفيروس أثبتت مرة أخرى ضرورة عدم إهمال الجرعة التعزيزية من اللقاح مطالبا المواطنين بالحصول على الجرعة التعزيزية واختيار اللقاح التركي “تركوفاك” الذي يوفر حماية عالية من الفيروس.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تراجعت الإصابات اليومية في تركيا إلى 16 ألف و910 إصابة، غير أنها سرعان ما تجاوزت 20 ألف إصابة خلال أسبوع واحد.

وفي ختام شهر ديسمبر/ كانون الأول تخطت الإصابات اليومية عتبة 40 ألف إصابة، غير أنه بحلول الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني المنصرم سجلت الإصابات اليومية رقما قياسيا جديدا ببلوغها 93 ألف و586 إصابة.