أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مبيعات الشموع في ولاية عثمانية جنوب تركيا، نتيجة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

ويقول يوسف أصلانسوف أوغلو، الذي يدير محل بقالة في حي كادرلي في ولاية عثمانية، إنه بعد ارتفاع فواتير الكهرباء، زادت مبيعات الشموع.

ويضيف أصلانسوف أوغلو: “لقد انفجرت مبيعات الشموع لدينا منذ 10 أيام. تعيش العديد من العائلات الآن في المساء على ضوء التلفزيون وتستخدم الشموع في المطبخ”.

وذكر البائع التركي أنه يبيع 20-25 شمعة في اليوم، بعد أن كان يبيع 2-5 فقط في اليوم.

وقال مواطن يدعى بكير جينكارا، جاء إلى البقالة لشراء الشموع، “أشتري هذه الشمعة لأن الكهرباء زادت أسعارها، أشعل الشموع في الليل، وأوقف الكهرباء”.

وأشار جينكارا إلى أنه كان يدفع فواتير الكهرباء بقيمة 150 أو 160 ليرة تركية، ولكن الآن يحصل على فواتير بقيمة 270 ليرة تركية و 280 ليرة من الكهرباء.

وأكد المواطن التركي أن سعر الشمعة يصل إلى 2.5 ليرة، ويمكن أن تكفيه لمدة يومين أو يومين ونصف.

وكشف استطلاع رأي لمؤسسة “يونايلام” أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع ثمنها.

في الأيام الماضية ظهر تفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية، وتم توجيه الانتقادات إلى الحكومة.