أنقرة (زمان التركية) –تلقى البرلمان التركي نحو 35 ألف و157 بلاغ انتهاك حقوقي، منذ عام 2011.

كان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، تقدم بمذكرة استفهامية إلى رئاسة البرلمان بشأن البلاغات التي تلقتها لجنة التدقيق في حقوق الإنسان ومحتواها.

وفي هذا الإطار ذكرت نائب رئيس البرلمان، ثرية سادي بيلجيتش، أن البلاغات التي تلقتها اللجنة منذ عام 2011 وردت من داخل السجون مشيرة إلى تلقي اللجنة 35 ألف و157 بلاغ خلال العشر سنوات الماضية.

وخلال الدورة التشريعية 24 في عام 2011 تلقت اللجنة 6 آلاف و69 بلاغا من بينهم 2949 بلاغ بانتهاك حقوق السجناء، و1765 بلاغا بانتهاك حق المحاكمة العادلة و235 بلاغا بانتهاك حق المرضى والخدمات الصحية و202 بلاغا بانتهاك حق حرية الفرد وأمنه.

وخلال الدورة التشريعية 25 في عام 2015 تلقت اللجنة 455 بلاغا من بينهم 260 بلاغا وردوا من السجون. وتضمنت البلاغات الواردة 87 بلاغا بشأن انتهاك حق المحاكمة العادلة و14 بلاغا بشأن سوء المعاملة.

وخلال الدورة التشريعية 26، وهى الدورة التشريعية الأخيرة قبل إقرار النظام الرئاسي، سجلت بلاغات الانتهاكات الحقوقية زيادة قياسية بواقع 16 ألف و230 بلاغا.

وكان من بين هذه البلاغات 3955 بلاغا بشأن انتهاك حرية العمل، و3861 بلاغا بشأن انتهاك حقوق السجناء، و3764 بلاغا بشأن انتهاك حرية المطالبة بالحقوق و2116 بلاغا بشأن انتهاك حق المحاكمة العادلة.

وشهدت الدورة التشريعية 27 تلقي اللجنة 10 آلاف و403 بلاغا من بينهم 5991 بلاغا بشأن انتهاك حقوق السجناء و1345 بلاغا بشأن انتهاك حق المحاكمة العادلة، و729 بلاغا بشأن انتهاك حق المرضى والخدمات الصحية و102 بلاغا بشأن انتهاك حظر عدم التمييز وبلاغين بشأن انتهاك حظر العمل القسري والاستعباد.