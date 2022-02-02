أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا اعتقال شرطيين خلال حملة أمنية ضد الدعارة في ولاية فان شرق البلاد.

ذكرت ولاية فان في بيان أنه تم اعتقال خمسة أشخاص من بينهم شرطيان خلال حملة أمنية في 16 يناير/ كانون الأول الماضي بتهم التحريض على الدعارة والتوسط فيها وتوفير ملاذ لها.

وأضافت ولاية فان أن الشرطيين نقلا في 19 من الشهر ذاته إلى النيابة لانتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي مفيدة أن القضاء المناوب قضى بحبس أحدها ومحاكمة الآخر من خارج القضبان.

الولاية أشارت إلى استمرار التحقيقات الإدارية والجنائية بشأن الواقعة وتوسيع نطاق التحقيق وفقا للمعلومات التي ستسفر عنها أعمال فحص البيانات الرقمية.

هذا وأكدت ولاية فان في بيانها أن الشرطيين المعتقلين تم فصلمهما من وحدة الاستخبارات في أبريل/ نيسان الماضي، وأن الأخبار المتداولة عن كون بعض أفراد الشرطة شركاء في مراكز تدليك ومساج عارية تماما من الصحة.