أنقرة (زمان التركية) – رفض التحالف الحاكم في تركيا اقتراحا برلمانيا يهدف إلى تخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

قدم نائب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول توران أيدوغان، مشروع قانون إلى البرلمان التركي لخفض فواتير الطاقة من ضريبة القيمة المضافة.

وقال أيدوغان في اقتراحه: “لقد رفعتم أسعار الكهرباء بنسبة 125 بالمائة في العام الماضي. لقد حققت زيادة بنسبة 50 في المائة في الغاز الطبيعي. يجب إعفاء الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى لأغراض التدفئة إلى المساكن من ضريبة القيمة المضافة. بعبارة أخرى، يجب أن يكون هناك خصم يعادل 1/5 الأموال المدفوعة ويجب ألا يعاني مواطنونا”.

وأضاف أيدوغان: “أليست هذه دولة اجتماعية؟ دولة يجب أن تدعم الفقراء والعاطلين والمنكوبين ومن يعانون من مشاكل التدفئة..”.

وأشار أيدوغان إلى ضرورة أن تقف الدولة بجانب الفقراء، متابعا: “من فضلك توقف عن التخلي عن المواطنين لشركات الطاقة الخاصة. لتمسك بيد المواطن”.

تم رفض الاقتراح بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وكشف استطلاع رأي لمؤسسة “يونايلام” أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع ثمنها.

في الأيام الماضية ظهر تفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية، وتم توجيه الانتقادات إلى الحكومة.