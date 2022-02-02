أنقرة (زمان التركية) – باتت تركيا تحصل على 50 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي اليومي المتفق عليه مع إيران التي استأنفت ضخ الغاز بعد انقطاع دام أسبوعين.

وكانت إيران توقفت عن تزويد تركيا بالغاز الطبيعي بسبب عطل في خط الانابيب في الفترة التي تهيمن فيها أجواء قارسة على البلاد مما أسفر عن انقطاع الغاز الطبيعي عن المناطق الصناعية ومحطات توليد الكهرباء.

ومع استئناف تزويد تركيا بالغاز الطبيعي الإيراني تراجعت معدلات انقطاع الغاز الطبيعي إلى النصف.

ويتوجب على إيران تزويد تركيا بنحو 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في ظل الأوضاع العادية.

وفي حديثه مع وكالة رويترز للأنباء أفاد مصدر مطلع بقطاع الطاقة التركي أن ضغط التسليم وحجم الغاز الطبيعي الذي يتوجب على إيران تزويد تركيا به لا يتوافقان مع بنود الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

هذا وصرح المصدر أن أعمال صيانة الخط بالجانب الإيراني تم إرجائها إلى أشهر الربيع مفيدا أن الشركة الوطنية الإيرانية للغاز هي من سيتولى أعمال الصيانة هذه.