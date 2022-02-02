أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن بلوغ عجز التجارة الخارجية 10.4 مليار دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وفق بيانات وزارة التجارة التركية بلغ إجمالي واردات تركيا الشهر الماضي بدون الطاقة نحو 19 مليار دولار، حيث بلغت نسبة صادرات تركيا لوارداتها باستثناء الطاقة نحو 88.3 في المئة.

وارتفعت واردات تركيا من الطاقة خلال الشهر الماضي الذي عانت فيه البلاد من تأثير انقطاع التيار الكهربائي، حيث بلغت واردات تركيا من الطاقة نحو 17.6 مليار دولار بزيادة بلغت 17 في المئة.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدرت ألمانيا قائمة أكثر الدول المستوردة من تركيا خلال الشهر المنصرم بحجم واردات بلغ مليار و616 مليون دولار بزيادة بلغت 11.4 في المئة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ مليار و233 مليون دولار بزيادة بلغت 32.6 في المئة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بحجم واردات بلغ مليار و27 مليون دولار بزيادة بلغت 18.8 في المئة.

وبلغ نصيب الدول العشرة الأولى من إجمالي صادرات تركيا نحو 49.1 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت روسيا قائمة أكثر الدول الموردة لتركيا بحجم صادرات بلغ 4 مليار و564 مليون دولار بزيادة بلغت 149.8 في المئة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 3 مليار و109 مليون دولار بزيادة بلغت 328.6 في المئة، ثم الصين في المرتبة الثالثة بحجم صادرات بلغ 3 مليار و94 مليون دولار بزيادة بلغت 40.8 في المئة.